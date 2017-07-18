18.07.2017 15:15:20

Kayserispor'da 3 imza birden

Kayserispor, Erkan Kaş ile 2, Tiago Lopes ile 1+1 ve Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kayserispor'umuz geçen sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Erkan Kaş ile 2 yıllık, geçen sezonu CFR Cluj takımında tamamlayan Tiago Lopes ile 1+1 yıllık ve Samsunspor'dan Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sözleşmelerin hem oyuncularımıza, hemde kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.