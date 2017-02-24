24.02.2017 21:25:59

Kayserispor, Çaykur Rizespor'a acımadı

Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk etti

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Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor'u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan konuk ekip Kayserispor, müsabakanın sonunda sahadan 4-2 galip ayrıldı.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)46. dakikada Igiebor'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top direkten geri döndü. Dönen topu Kweuke penaltı noktasından yeniden kaleye gönderdi ancak top yandan dışarı çıktı.61. dakikada konuk ekip Kayserispor'da Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından kaleye vuruşunda topu Kaleci Diallo sol kenarda kornere çeldi.76. dakikada sol kanattan ceza sahası içine orta yapan Güray Vural'un topuna hareketlenen Welliton, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-381. dakikada altıpasın içinde topla buluşan Davide Petrucci'nin kaleye göndermek istediği şutunda topu Kayserispor savunması uzaklaştırdı.89. dakikada Oğulcan'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kweuke meşin yuvarları filelerle buluşturdu. 2-390+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Güray Vural'ın pasında topu iyi kontrol eden Welliton meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-4Stat: Çaykur Didi StadyumuHakemler: Halil Umut Meler xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xxÇaykur Rizespor: Diallo x, Oboabona xx, Ali Yakoubi xx, Igiebor xx, Özgür xx (Petrucci dk. 77 x), Jantscher x (Oğulcan dk. 57 x), Saadane xx, Ahmet İlhan x, Recep, Edomwonyi x (Ismael dk. 68 x), Kweuke xxYedekler: Gökhan, Orhan, Robin, TuszynskiTeknik Direktör: Hikmet KaramanKayserispor: Ahamada xxx, Rotman xxx, Mabiala xxx, Umut, Deniz xxx (Nguemo dk. 83 ?), Welliton xxx, Lawal xx (Samba Sow dk. 68 xx), Erkan xxx (Levent dk. 87 ?), Hakan xxx, Kana Bıyık xxx, Güray xxxYedekler: Muammer, Ferreira, Kubilay, TraoreTeknik Direktör: Hakan ErtürkGoller: Kweuke (dk. 5 ve 89 pen.) (Çaykur Rizespor), Lawal (dk. 15), Güray (dk. 43), Welliton (dk. 76 ve 90+2) (Kayserispor)Kırmızı kart: Ahmet İlhan (dk. 67) (Çaykur Rizespor)Sarı kartlar: Edomwonyi, Petrucci (Çaykur Rizespor), Hakan, Welliton (Kayserispor)