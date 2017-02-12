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Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta vatandaşlardan referandum yorumları
12.02.2017 13:03:13

Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta vatandaşlardan referandum yorumları

Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta vatandaşlar, Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum hakkında konuştu. Vatandaşlar, memleketlerine has şiveleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları verdi.

Kayseri, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta vatandaşlar, Anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum hakkında konuştu. Vatandaşlar, memleketlerine has şiveleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları verdi.

Yozgat

Yozgatlılar önümüzdeki aylarda yapılacak olan referandum öncesi düşüncelerini dile getirdi. Osman Çalışkan isimli vatandaş, "Referandum hakkında inşallah 'evet' çıkacağını düşünüyoruz. Biz 'evet'çiyiz, inşallah Türkiye için hayırlı olur. Sayın Cumhurbaşkanıma ben her zaman güveniyorum sonuna kadar yanındayız ve de 'evet' diyeceğiz. O ne derse biz onu diyeceğiz" dedi.

İdris Aydın ise, "Referandumda 'evet' diyeceğiz. Çünkü Türkiyemizin ileri gitmesi için 'evet' diyoruz. Cumhurbaşkanımızın sözlerine katılıyoruz, her zaman onun yanındayız, Türkiyemizin birliği beraberliği için" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek referanduma hazır olduklarını söyleyen Yusuf Arlı ise, "Allah kısmet ederse referandumda 'evet' demeye hazırız. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında ölene kadar devam edeceğiz. Bu ülke içinde hayırlı uğurlu olur inşallah ümidimiz bu. Rabbim devletimize zarar ziyan vermesin" dedi.

Kayseri

Kayseri'de Erkan Erdoğan isimli vatandaş, koalisyon hükümetlerini de gördüğünü ve o dönemlerde çok sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Her zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Biz uzun adamın gadasını alırız. Ona kurban oluruz" diye konuştu.

Emine Şahin de, "Her yönden 'evet' diyorum referanduma. Cumhurbaşkanını çok seviyorum. Her şey Erdoğan için Türkiye'deki herkes Erdoğan için kurban olsun. Halkım için de 'evet' diyorum" dedi.

Referandumda 'evet' oyu kullanacağını söyleyen Mehmet Kırcı ise, "Erdoğan'dan başka kimimiz var ki. Kılıçdaroğlu boşa. SSK Genel Müdürü olduğu zaman da milletin anasını ağlattı. Erdoğan olmasaydı bu Türkiye böyle olmazdı. Erdoğan'ın gadasını alırım. Onun ağzını da yerim gözünü de yerim. Türkiyemizde bir tane, Türkiye'yi Türkiye yaptı" şeklinde konuştu.

"Bütün yetkiler kendilerinde zaten, başkanlığa gerek yok"

Kayserili bazı vatandaşlar ise yapılacak olan referandumda 'hayır' oyu kullanacaklarını söyledi. Hazım Büyüksimitçi isimli vatandaş, "Benim kişilerle işim yok. Benim işim sistemle. Tek seslilik değil, çok seslilik düşünüyorum. Hayır diyorum. Hiçbir konuda tek kişi konuşmasın. Çoğunluk olsun, çoğunluğun sesine göre hareket edilsin" dedi.

Saim Ciritçi ise, "Benim görüşüm 'hayır' olacak. AK Parti 15 yıldır hükümet. Ülkeyi idare ediyor. Sorumluluk kendilerinde, Cumhurbaşkanı kendilerinde, Başbakan kendilerinde, meclisin çoğunluğu kendilerindedir. Bu güne kadar ne istedi de yapamadılar ki? Bir de partili cumhurbaşkanlığını getiriyor. Partili Cumhurbaşkanı olunca anayasaya sadık kalacağına yemin ediyor. Yarın AK Parti'nin genel başkanı olacak. Parlamentoyu kendisi seçecek. Bakanları kendi dışarıdan atayacak. Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa parlamenter sistemi yok edecek" ifadelerini kullandı.

Ülke gündeminin başkanlık haricinde işsizlik olması gerektiğinin altını çizen Kadir Ünlü de, "Maalesef hükümet tarafından belirlenmiş bir gündemimiz var; referandum. Gizli işsiz rakamıyla beraber şu anda ülkemizde 13 milyon işsizimiz var. Asgari ücretlilerin maaşının 'evet' dedikten sonra artacağını düşünüyorlarsa 'evet' diyebilirler. 'Evet' dedikleri zaman 140 yıllık parlamenter sistemi çöpe atmış olacağız. Meclis feshedilmiş olacak. Başkanlık olmamalı diye düşünüyorum. 79 milyon insanın gündemi gelecek kaygısı ve geçim sıkıntısıdır, başkanlık sistemi değil" şeklinde konuştu.

Kırşehir

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen Kırşehirliler ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırşehir yöresi şivesi ile destekte bulundu. Cumhurbaşkanının yanında olduklarını ifade eden Kırşehirliler; böğründeyim (yanında), acer (yeni) Türkiye'nin başkanı ve merhum bozlak sanatçısı Neşet Ertaş'ın 'Gönümdesin' sözleri ile desteklerini sundu.

Kırşehirli bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım biz, sizin yanlış giden bir şeyleri değiştirme iradenizi seviyoruz. Gönüm de seninle oyum da senin. Acer Türkiye'nin acer Cumhurbaşkanı Kırşehir'den sizi destekliyoruz. Abdest alıp namaz kılıyorum senin yanında böğründeyim" dedi.

Anayasa değişimi için Cumhurbaşkanına destek sunan Kırşehirliler yöresel şive ile 'evet' dedi. Kırşehir'de esnaflık yapan Şuayip Sarıyıldız, merhum bozlak ustasının deyimi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Cacabey Meydanı'ndan seslenen Şuayip Sarıyıldız, "Cumhurbaşkanım, bir Kırşehirli olarak diyom ki gönüm de seninle, oyum da senin" dedi.

Her namazında Recep Tayyip Erdoğan için dua ettiğini söyleyen Fadime Doğan ise, "Tayyip Erdoğan senin böğründeyim ben, abdest alıp namaz kılıyorum sana dualar ediyorum başımıza gel diye" ifadelerini kullandı.

Sivas

Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 621 bin 224 nüfusu ve 433 bin 746 seçmeni bulunan Sivas'ta da vatandaşlar referanduma hazırlanıyor. Referandumda 'evet' diyeceğini söyleyen Veli Karavellioğlu, "Şahsım her zaman, memleketimiz ve Sivasımızın refahı için 'evet' diyeceğiz. Sivaslı Yiğidolar olarak inşallah yüzde 80 ile 'evet'le sandıktan çıkacağız. Her zaman için 'evet'in peşindeyiz" dedi. Alpay Tırpan ise, "Referandumda evet diyorum. Aydınlık bir Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyorum. Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar, ölümüne kadar yanındayız. Bunu 15 Temmuz'da da gösterdik. Her zaman da göstereceğiz. Ben ve çevremdekiler 'evet' diyor. Biz PKK'nın 'hayır' dediği referanduma 'hayır' diyecek halimiz yoktur" diye konuştu.

Bazı vatandaşlar da hem Sivas'ın hem de Türkiye'nin kalkınması için referandumda 'evet' diyeceklerini söyledi.
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