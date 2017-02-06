06.02.2017 10:40:24
Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu
Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu ikinci hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Erkiletspor'u tek golle geçen Kayseri Şekerspor, Türkiye U-15 Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.
Kayseri U-15 Ligi Play-Off Grubu ikinci hafta karşılaşmasında güçlü rakibi Erkiletspor'u tek golle geçen Kayseri Şekerspor, Türkiye U-15 Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.
STAT: Argıncık 2 Nolu
HAKEMLER: Erkan Kırçıl xxx, Hakan Kuzugüdenli xxx, Süleyman Cihat xxx
SAHA KOMİSERİ: Zihni Nargiz
KAYSERİ ŞEKERSPOR U-15: Mehmet Eser xxx, Muzaffer Sekmen xx, Furkan Güler xxx, Zafer Sunca xx, Emre Ateş xxx, Ahmet Uslu xxx, Bekir Korkmaz xx (Dk. 60 Mehmet Akif x), Mustafa Furkan Dinçer x, Hacı Murat Arık xx (Dk. 54 Turhan Samet Bozkurt x), Hakan Sayıcı xx (Dk. 65 Emre Halıcı x), Batuhan Çetiner xx
ERKİLETSPOR U-15: Hasan Mintaş x, Şevki Kuyucu xx, Nurettinmurat xx, Enes Koçoğlu xx, Hüseyin Öz xx, Hakan Mert Düşmez xx, Bahadır Söylemez x (Dk. 53 İbrahim Ateş x), M.Kaan Demirkol x (Dk. 60 Oğuzhan yalçın x), Oğuzhan Özçelik x (Dk. 67 Berkan Dinçaslan x), Yasin Tarım xx, M.Talha Yıldırım xx
GOL: Ahmet Uslu Dk. 64 (Kayseri Şekerspor)
KIRMIZI KARTLAR: Mustafa Furkan Dinçer Dk. 69 (Kayseri Şekerspor), Hasan Mintaş Dk. 53 (Erkiletspor)
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