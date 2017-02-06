06.02.2017 10:40:19

Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 17. haftasına aynı puan ile giren iki takımın maçında 9 kişi kalan Kocasinan Ülküspor'u 4-0 mağlup eden Ermetsan Esentepespor, puanını 29'a çıkartarak üst sıralar için avantaj elde etti.

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Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 17. haftasına aynı puan ile giren iki takımın maçında 9 kişi kalan Kocasinan Ülküspor'u 4-0 mağlup eden Ermetsan Esentepespor, puanını 29'a çıkartarak üst sıralar için avantaj elde etti.STAT: Argıncık 2 NoluSAHA KOMİSERİ: Zihni NargizHAKEMLER: Ramazan Haymana xx, Ahmet İnce xx, Recep Güneş xxERMETSAN ESENTEPE: M.Raşit Akdoğan xxx, Kemal Kargın xx, Fatih Ülker xx, Eren Kaan İpek xx, Doğukan Çetin Bozkurt xxx, Raşit Şimşek xxx, Menduh Çökük xx, Furkan Şentürk xxx, Tolga Cansu xx (Dk.76 Batuhan Gümüş x), Süleyman Yasa xxx (Dk. 82 Emre Yılmaz x), Furkan Aslantaş xx (Dk. 71 Murat Sıvacı xx)KOCASİNAN ÜLKÜSPOR: Erdem Kurt x, Efekan Korkmaz x, Furkan Bakıcı x, Haluk Dalkalı x, Fatih Basın x, Niyazi Türkkan x (Dk. 50 Furkan Karalök x), Emre Çolak xx, Öner Şahin x (Dk. 76 Harun Aksu x), İsmail Aydoğdu xx, Ali Hayret xx, Metin Yılmaz xxGOLLER: Furkan Bakıcı Dk. 10 (Kendi Kalesine), Süleyman Yasa Dk. 55 (Pen.) ve 78, Murat Sıvacı Dk. 83 (Ermetsan Esentepespor)KIRMIZI KARTLAR: Haluk Dalkalı Dk. 60, Fatih Basın Dk. 65 (Kocasinan Ülküspor)