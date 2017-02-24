24.02.2017 21:21:49

Kayseri, Sergen ile şov yapıyor

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının flaş ekibi Kayserispor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederek üst üstte 4. kez sahadan galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında ev sahibi ekip ilk atağında golü buldu. Nosa Igiebor'un ceza sahası içerisine girdikten sonra altıpas üzerine yerden ortasında, Kweuke'nin bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 15. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası içerisine ortasında, arka direkte Lawal'ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1. 23. dakikada kazanılan faul atışında Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında Edomwonyi'nin vuruşunda, kaleci Ahamada filelere gitmekte olan topu ayaklarıyla çeldi. 43. dakikada Rotman'ın orta sahadan ceza sahası içerisine uzun pasında, Umut Bulut kafayla topu ceza sahası içerisinde müsait durumdaki Güray Vural'ın önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Çaykur Rizespor, ikinci yarının hemen başında beraberlik golüne çok yaklaştı. 47. dakikada sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Nosa Igiebor kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şut direkten döndü. Dönen topu takip eden Kweuke, penaltı noktasının yanından kaleye şutunu göndermek istedi ancak bu top yandan dışarı çıktı. Çaykur Rizespor'da Ahmet İlhan Özek, 67. dakikada Raheem Lawal'a yaptığı sert faul sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından direk kırmızı kartla oyundan atıladı. Bir kişi eksik rakibine karşı oyunun üstünlüğünü eline geçiren sarı kırmızılı ekip, 76. dakikada Welliton'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Karşılaşmanın 89. dakikada Çaykur Rizespor, Kweuke'nin penaltıdan attığı golle umutlansada uzatma dakikalarında Welliton'un attığı golle Kayserispor, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

Sergen Yalçın yönetiminde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan Kayserispor, bu sonuçla puanını 25'e çıkartırken, Çaykur Rizespor 20 puanda kaldı.