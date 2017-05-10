10.05.2017 16:16:24

Kayseri Şeker kan bağışçıları ödüllerini aldı

Kızılay'a 10 ve üzerinde kan bağışında bulunan Kayseri Şeker çalışanları ödüllendirildi.

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Kızılay'a 10 ve üzerinde kan bağışında bulunan Kayseri Şeker çalışanları ödüllendirildi.Kayseri Şeker'in kan bağış kampanyası kapsamında, Mayıs ayında 200 çalışan Kızılay'a kan bağışladı. Kampanyanın başladığı günden bu yana 10 kez ve üzerinde kan bağışında bulunan yaklaşık 20 personele altın, gümüş ve bronz madalya takdim edildi.Türk Kızılayı kan merkezi yetkilileri; Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray illerinin bağlı olduğu Kayseri Kızılay Kan Merkezi olarak 2016 yılında günde 3 ekip ile ortalama 150 ünite kan alınırken, 2017 yılında 5 ekip ile günde 250 ünite civarı kan bağışı alınmakta olduğunu söylediler.Kayseri Kızılay kan merkezi olarak 2016 yılında Kayseri genelinde 58 bin ünite kan bağışı alınmış olup 2017 yılında Kızılay kan merkezinin hedefinin 60 bin ünite olduğu ve dört ay içerisinde 30 bin ünite kan bağışının yapılması kan bağışına olan ilginin her geçen gün arttığının göstergesi olduğu belirtildi.