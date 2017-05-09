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Kayseri Şeker'den yeni bir rekor
10.05.2017 08:37:14

Kayseri Şeker'den yeni bir rekor

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in 63'ncü kampanya döneminde Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerine bağlı 12 Bölgede toplamda 500 bin dekar pancar ekimi yapılarak bir rekora daha imza atıldığını açıkladı.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker'in 63'ncü kampanya döneminde Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerine bağlı 12 Bölgede toplamda 500 bin dekar pancar ekimi yapılarak bir rekora daha imza atıldığını açıkladı.

Başkan Akay, "Bu kadar ekimin olması Kayseri Şeker açısından bir rekordur. Biz bunu özellikle illa ekin diye bir çabamız yok ama çiftçi bunu istiyor tercih ediyor ve gerçekleştiriyor. Bize düşen çiftçinin bu gerçekleştirdiği hususa çözüm üretmektir. Çiftçimizin ifadesiyle bu rekorun olması bu şirkete olan inancın güvenin bir ifadesidir. Şirketin bu günlere geleceğine inandıkları için insanlar bunu ekiyor ve Başkan nasılsa bir çözüm bulur diyorlar. Böyle olunca da tabi daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Bu insanlar ekipte kimsenin hakkını gasp etmiyorlar. Pancar ekiyorlar kendi el emekleriyle, kendi alın terleriyle ve helalinden kazanmaya çalışıyorlar. Bunlara yapılabilecek her türlü katkı gerçekten kutsal bir görevdir. Bu manada helali hoş olsun inşallah onların isteklerine meşru isteklerine ve sorunlarına çözüm üretecek gücü iradeyi imkanı cenabı Allah bize bahşeder" dedi.

Şarkışla Bölgesinden ziyarete gelen çiftçilerin Kayseri Şeker'i ziyaretlerinde artık 'pancar bedelleri ne zaman alınacak, avanslar ne zaman yatırılacak?' diye sormayı bırakıp 'Pancar dışındaki ürünlerimizin değerlendirilmesi hususunda neler yapacaksınız?' diye sormaları üzerine Başkan Akay şu açıklamayı yaptı;

"Çiftçilerimizden gelen bu talepler, aslında bizim çiftçimizin gelmiş olduğu bilinç düzeyinin bir ifadesi. Çiftçi artık sadece bugünle değil gelecekle de ilgileniyor. Bu bizim çok arzu ettiğimiz bir durum . inşallah bu istikamette biz gelişmelerimizi sürdüreceğiz.

Ziyaretlerinden dolayı tabi Şarkışla Belediye Başkan Vekilimiz, Gürçay Belediye Başkanımız, Sulama Birliği gerek kanak gerekse yapı altı Sulama Birliği Başkanımız, Gürçayır Sulama Kooperatifi Başkanımız, değerli diğer yöneticilerimiz belediyeden yönetici arkadaşlarımız, Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımız muhtarlarımız ve çiftçilerimiz sağ olsun kalkıp ziyarete geldiler. Öncelikle onların bu ziyaretinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum teşekkür ediyorum. Kendi gönüllerinden kopup oradan buraya ziyarete gelmeleri bir destek ziyaretidir. Kayseri Pancar Kooperatifi Genel Kurulunun ve adaylığımızın ilan edilmesinden sonra bu samimi duygu ve düşünceleri yanında buraya kadar zahmet ettiklerinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Allah razı olsun. Bize bu destek gerçekten güç ve moral veriyor. Biz insanlarımızın samimi duygularına da layık olmak konusunda daha fazla gayret göstermek gerektiğini anlıyoruz. Sorumluluğumuzun daha fazla arttığını anlıyoruz. İnşallah onların bu sevgisine teveccühe bağlılıklarına gönülden katkılarına layık olmaya çalışırız. İnşallah bu Genel Kurulda ağız tadıyla hep beraber başarı ile icra edeceğiz ve Kayseri Şeker Çiftçisi ile çalışanı ile yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni projeler hem ortaya konulacak hem de gerçekleştirileceğine inanıyorum.

Şarkışla Belediye Başkan Vekili Seyit Ahmet Pınar; Biz de Başkanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Seçimlerinde Allah yar ve yardımcıları olsun hayırlı olsun.

Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan; Başkanımın adaylığını açıklamasından dolayı çiftçilerimiz adına hayırlı olsun ziyaretine geldik. İlgi ve alakasından dolayı teşekkür ederiz. kendisinden bizde çok memnunuz. Allah yolunu açık etsin. Birlikte hep beraber devam edeceğiz inşallah."

Gürçayır Sulama Birliği Başkanı Hasan Coşkun, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker neredeydi nereye getirdi. Önceden yurtdışından gelen çiftçilere heveslenirdik. Şimdi Başkanımın sayesinde herkes lüks arabalara biniyor. Allah razı olsun Başkanımızdan" dedi.

Şarkışla heyetinin, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı ziyaretlerine; Şarkışla Belediye Başkan Vekili Seyit Ahmet Pınar, Gürçayır Belediye Başkanı Osman Özkan, Şarkışla Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Fevzi Şahbaz, Kanak Sulama Birlik Başkanı Ali Alp, Yapaltın Sulama Birlik Başkanı Veysel Karani Subaşı, Gürçayır Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Coşkun, Köy muhtarları ve Çiftçi temsilcileri katıldılar. Ziyarette Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyelerinden Halis Lektemur da hazır bulundu.
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