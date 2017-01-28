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Kayseri saldırısında yaralanan gaziyi tedavi etmeyen doktora soruşturma
28.01.2017 18:47:06

Kayseri saldırısında yaralanan gaziyi tedavi etmeyen doktora soruşturma

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanarak gazi olan Er Yasin Sekerka'nın Kahta Devlet Hastanesinde ortopedi doktoru tarafından muayene edilmediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'deki terör saldırısında yaralanarak gazi olan Er Yasin Sekerka'nın Kahta Devlet Hastanesinde ortopedi doktoru tarafından muayene edilmediği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

17 Aralık'ta Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınında düzenlenen terör saldırısında, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu özel halk otobüsünün yakınında gerçekleşen patlamada Kahtalı Er Yasin Sezerka yaralandı. Kolundan yaralanan ve Kayseri'de iki gün tedavi gördükten sonra memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine geldi.

Kahta'ya geldikten iki gün sonra kolundaki rahatsızlık için Kahta Devlet Hastanesi ortopedi servisine giden Er Yasin Sezerka'ya iddiaya göre ortopedi servisindeki doktor bakmadı. Ortopedi doktorunun yaralı Er Yasin Sezerka'dan sevk kağıdı istediği ve sevk kağıdı olmadan bakamayacağını söylediği iddia edildi. Yaşanan bu olay üzerine yaralı Er Yasin Sezerka'nın babası Menmet Sezerka, oğluyla birlikte Kahta Devlet Hastanesi giderek, Hastane Başhekimi Opr.Dr. Abdulkadir Dost'a durumu anlattı. Kendisi de ortopedi doktoru olan Başhekim Abdulkadir Dost, yaralı askere acil serviste gerekli müdahaleyi yaptı.

Hastaneden ayrılan yaralı Er Yasin Sezerka'nın babası Menmet Sezerka, ortopedi uzmanı hakkında BİMER üzerinden şikayette bulundu.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet Sezerka, "Benim oğlum Kayseri deki terör saldırısında yaralandı. Kayseri'ye giderek oğlumu Kahta ya getirdim. İki gün sonra oğlumun kolunda ağrılar başlayınca annesi ile beraber Kahta Devlet Hastanesine ortopedi bölümüne gitti. Ortopedi doktoru da demiş 'ki gidin sevk kağıdı getirin.' Sonraki gün, oğlumu aldım aynı doktora gittim. Doktora, 'hocam, oğlum Kayseri'deki bombalı terör saldırısında yaralandı. Oğlum terör mağduru' dedim. Doktor ise bana, 'ne olursa olsun. Siz dünde geldiniz. Ben size dedim ki sevk kağıdı getirin' dedi. Sevk kağıdını Kayseri'den nasıl getireyim diye sorduğumda bana 'Dışarı çık. Sevk kağıdını nerden getiriyorsan getir' dedi. Daha sonra başhekime gidip derdimi anlattım. Sağ olsun Başhekim bizimle çok iyi ilgilendi. 'Senin oğlun bizim askerimizdir. Bizim gazimizdir. Ne gerekiyorsa hemen yapacağız. Ben nasıl bu askerime bakmayayım' dedi. Bizi hemen acile sevk etti. Film çektirdi. Muayene etti. Oğlumun kolunu açtı. Kendi eliyle sardı. Çok ilgilendi. Oğlumun muayenesi ile yakından ilgilenen Başhekim Op. Dr. Abdulkadir Dost'a çok teşekkür ettim. Bizim ile gerçekten çok iyi ilgilendi.

Muayenemiz bittikten sonra, hastaneden ayrıldım ve bizimle ilgilenmeyen doktoru Bakanlığa şikayet ettim. Bakanlık 28 gün sonra bana döndü. Hastanede konuyla ilgilenen yetkiliye olayı anlattım. Doktordan şikayetçi oldum. Oğlumun kolu hala kırık. İzni bitti askere gitti" dedi.

Baba Sezeka, terör gazisi olan oğluna yapılan muameleden dolayı mağdur olduklarını ifade ederek yetkilileri göreve davet etti.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin yazılı bir açıklama yaparak, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri ilimizdeki hain terör saldırısında gazi olan Piyade Komando Er Yasin Sezerka'nın tedavi için başvurduğu Kahta ilçemiz Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde yaşadığını ifade ettiği sıkıntının Valiliğimize intikal etmesinden hemen sonra konunun incelenmesi, ihmal ve kusurun olup olmadığının tespit edilmesi için 03.01.2017 tarihinde başlatılan idari tahkikat devam etmektedir.

Yapılan ilk incelemede; Gazimizin 21.12.2016 tarihinde Kahta ilçemizde Ortopedi Polikliniğine müracaat ettiği, ancak burada yeterli ilgi ve desteği göremeyince aynı gün Hastanemizin Başhekimliğine başvurduğu, bunun üzerine aynı zamanda Ortopedi Uzmanı olan Hastane Başhekimi tarafından bizzat acil servise götürülerek, kolundaki yıpranmış alçının açıldığı, gerekli tedavinin uygulandığı ve yeni alçı yapıldıktan sonra tedavi süreci hakkında ilgilinin bilgilendirildiği anlaşılmıştır.

Devletimizin ve milletimizin hür ve bağımsızlığının sembolü ve güvencesi olan Kahraman Gazilerimize, gazilik onurunun her zaman ve her yerde yaşatılması hepimizin ortak görev ve sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket edildiğini, bu çerçevede Gazimizin ailesiyle birebir iletişim halinde olduğumuzu, başlatılan idari tahkikatın Valiliğimizce yakından takip edildiğini ve soruşturma sonucuna göre tespit edilmesi halinde, ihmal ve kusuru olan kamu görevlileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

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