11.05.2017 15:02:02

Kayseri OSB'de Sanayicilerle Buluşuldu

Kayseri OSB'de, Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Başkanlığında, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdür ve Yardımcısı ile bir toplantı gerçekleştirildi.

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Kayseri OSB'de, Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ın Başkanlığında, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdür ve Yardımcısı ile bir toplantı gerçekleştirildi.Toplantıda, OSB'de yürütülmekte olan mevcut projeler, sanayicilerimize sunulmakta olan hizmetlerin daha etkin, verimli ve kalite bir şekilde uygulanması gereken hususlara dair değerlendirmeler yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.Ziyaretçi heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat alanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında sanayicilere projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.