23.02.2017 14:50:48

Kayseri'nin Yahyalı İlçesinde AK Parti, MHP ve STK'lar Referandum'da 'Evet' oyu kullanacaklarını açıkladı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, İlçe Belediye Başkanı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanı ve STK temsilcileri, ortak bir bildiri yayınlayarak, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumda 'Evet' oyu kullanacaklarını duyurdu.

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, İlçe Belediye Başkanı, AK Parti ve MHP İlçe Başkanı ve STK temsilcileri, ortak bir bildiri yayınlayarak, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumda 'Evet' oyu kullanacaklarını duyurdu.Yahyalı ilçesinde düzenlenen basın toplantısına Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Büber ile MHP İlçe Başkanı Temsilcisi, Ticaret Odası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler Odası, Ağcaşar Sulama Birliği Başkanlığı, Diyanet Sen Şubesi, Eğitim-Bir Sen Yahyalı Şubesi, Yahyalı Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı, Yahyalı Taşıyıcılar Kooperatifi, Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği, Verenel Derneği ve Sevgi Yolu Derneği temsilcileri katıldı.Toplantıya katılanlar adına konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasa değişikliği için 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referandumda 'Evet' diyeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Evet, bürokrasinin azalacağı, büyümenin hızlanacağı için; siyasette uzlaşma kültürünün gelişeceği, kutuplaşmanın azalacağı için, geçmişteki yaşanan hükümet krizlerinin tarihe karışacağı için, ekonomik istikrarın sağlanması, işsizliğin sona ermesi için, güçlü hükümet huzur, güven ve özgürlüğün teminatı olacağı için, yönetimde çift başlılık ortadan kalkacağı için, yasama ve Yürütmenin güçleneceği için, vesayet sisteminin tümüyle tasfiye edileceği için, küresel ve bölgesel siyasette Türkiye'nin rolünün artacağı için, terörle mücadelenin çok daha etkili bir biçimde yürütüleceği için, Türkiye'yi kutuplaştırmak isteyenlerin, Türk-Kürt, Sünni-Alevi, laik-dindar çatışması isteyenlerin heveslerini bitirmek için, İSTİKLAL için, İSTİKBAL için, İSTİKRAR için, bu referandumda "Evet" diyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.