29.12.2016 15:11:37

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay:

Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, 'Kaçak olarak personel ve öğrenci taşıyanların önüne geçilmesi gerekiyor' dedi.

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Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, "Kaçak olarak personel ve öğrenci taşıyanların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Kayseri'de 2 bin 200 tane P plakalı araç olduğunu söyledi. 2 bin 200 aracın vergilerini ödediğini kaydeden Ay, kaçak olarak personel ve öğrenci taşıyanların olduğunu kaydetti. Bu kaçak taşımanın önüne geçilmesinin gerektiğini belirten Başkan Ay, şunları söyledi:"Bilindiği üzere yaklaşık 2 bin 200 civarında P plakalı araç bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu karar gereği mevcut o tarihe kadar çalışan ve o işi yapan arkadaşlarımız belediyemiz tarafından hak sahibi kabul edilmiş ve akabinde gerekli resmi evraklara müracaat eden arkadaşlarımıza belediye tarafından P plaka tahsil edilmiştir. P plakası olan arkadaşlarımız şehrimizde personel taşımak için görevlendirilmiştir. Bunun akabinde de zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Aradan 4 yıl geçmesine ve konuyu defalarca dile getirmemize rağmen 2 bin 200 P plakadan daha fazla plakasız araç çalışmaktadır. En büyük isyanımız bu noktadadır ve bunu her programda dile getirdik. Esnafımız işi layıkıyla yapabilmek adına devletin kendisinden istediği her şeyi eksiksiz olarak yerine getiriyor. Bizler sigortası şoför çalıştırmıyoruz. Zaten çalıştırma şansımızda yok. Plakasız olarak çalışan arkadaşlar çok rahat bir şekilde hiçbir yere bağlı olmadan bu işlemi yapabiliyorlar. Öğrenci ve personel taşımacılığında şehrimizde yapılan ihalelerde yaklaşık 10 milyar şehrin bütçesine katkı sağladık. Bizler çalıştık, şehrimiz kazandı. Kayıtsız ve şartsız olarak öğrenci ve personel taşımacılığında düzeni sağlamak gerekiyorsa bu işte kaçak olarak çalışanların önüne geçilmesi gerekiyor."