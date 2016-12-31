31.12.2016 14:01:34

Kayseri güne karla başladı

Adeta beyaz bir perde altında kalan kentte, ulaşımın aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için Melikgazi Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışmaları yaptılar.

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Adeta beyaz bir perde altında kalan kentte, ulaşımın aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için Melikgazi Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışmaları yaptılar.Melikgazi merkezinde ekipler dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız çalışıyor. Melikgazi Belediyesi Eskişehir Gecekondu Önleme Bölgesi Battalgazi, Erciyes caddelerinde greyder ile tuz serpme araçları bulundururken, vardiyalı tuzlama ekipleri de dün gece saatlerinden itibaren ana yollarda tuz serpme çalışmalarına aralıksız devam ettiriyor. Kar ile mücadele ekipleri özellikle belediye otobüs güzergahları, okul yolları ile eğimli yolları sabah erken saatler de başlayan çalışmalar ile hem temizledi hem de buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi ilçesinde kış şartlarında ulaşımın güvenli ve seri olması amacı ile Kasım ayında planlama yapıldı. Melikgazi ilçesindeki tüm yerleşim alanlarında eş zamanlı çalışma başlatıldı. Yerleşim yerlerinde de kapalı yolumuz yok. Belediyenin kamyon, greyder araçlarından hariç araç kiralama ile hizmetin daha seri ve verimli olması için çalışıyoruz. Yani özel sektörden hizmet satın alarak yollarımız açık tutuyoruz. Daha önce organize ve koordine edilen ekipler vardiya usulü çalışmalarına başlamıştır. Özellikle ana cadde ve bulvarlar da, Battalgazi, Erciyes, Asım Köksal, Konaklar caddeleri, Gesi yolu, Kıranardı yolu, Turan, Subaşı yolları gibi eğimli yollarda tuzlama çalışmaları sık sık yapılmaktadır" dedi.Kar yağışının yüksek kesimlerde daha yoğun olduğunu, kar yağışının bugün ve yarın da devam edeceğini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, sürücülere buzlanmaya karşı uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi ve özellikle kaldırım kenarlarına rastgele park edilen araçların kar temizleme çalışmalarına engel olduğunu vatandaşların bu konuda hassasiyetli davranmaları gerektiğini sözlerine ekledi.