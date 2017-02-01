01.02.2017 15:29:12

Kayseri Erciyesspor'da Olağanüstü Kongre kararı

Kayseri Erciyesspor Kulübü'nden yapılan açıklamada olağanüstü genel kurul yapılması kararının alındığı bildirildi.

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Kayseri Erciyesspor Kulübü'nden yapılan açıklamada olağanüstü genel kurul yapılması kararının alındığı bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamada, "10.01.2017 tarihinde 3.Sulh Hukuk Mahkemesince atanan kayyım heyeti olarak 01.02.2017 tarih ve 272 karar nolu toplantısında; olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kayyım heyetinin almış olduğu karara göre olağanüstü genel kurulumuz 18.02.2017 Cumartesi günü saat:11:00 de kulübümüz tesislerinde, çoğunluk sağlamazsa olağanüstü genel kurulun 25.02.2017 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde yapılmasına karar verildi" denildi.