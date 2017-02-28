01.03.2017 00:44:14

Kayseri'deki silahlı saldırı

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda 25 Şubat'ta bir otomobile av tüfeği ile ateş açılması sonucu Salih Soylu'nun yaşamını yitirdiği, Atilla Köklü'nün yaralandığı olayla ilgili Kocaeli ve Ankara'da gözaltına alınarak Kayseri'ye getirilen M.Ş, S.A, E.K, S.N, Ü.A, M.B, G.K, T.Y, F.K. ve N.N.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M,Ş, M.B, Ü.A, E.K, S.N. ile S.K. tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.











