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Kayseri'deki cinayetle ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi
28.02.2017 14:38:34

Kayseri'deki cinayetle ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 3 gün önce işlenen cinayete karıştıkları belirlenen 10 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de 3 gün önce işlenen cinayete karıştıkları belirlenen 10 kişi sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'da 25.02.2016 tarihinde av tüfeği ile araç içerisinde öldürülmüş olarak bulunan S.S.'nin ve olaydan ağır yaralanan A.K.'nın zanlılarının bulunması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında, M.Ş. (37), S.A. (28), E.K (41). ve S.N. (29) yapılan takip sonrasında Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda Ankara'dan gelerek olaya karıştıkları belirlenen Ü.A. (30), M.B.(32), G.K.(24), T.Y.(32), F.K. (24) ve N.N.(58) de yapılan ortak operasyonlar sonrasında suç aleti olan av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada S.N.'nin Siirt'te öğretmen olduğu, sosyal paylaşım sitesi üzerinden A.K. ile tanıştığı ortaya çıktı. A.K.'nın yurt dışı şikeli maçlar üzerinden iddia oynadıklarını ve çok para kazandıklarını, S.N.'ye de çok para kazandırabileceklerini söyleyerek belirli aralıklarla 90 bin TL civarında kredi çekmesini sağladıkları ileri sürüldü. Sanıklar ifadelerinde, S.S. ve A.K.'nın iddia şirketinin sahibinin gözaltına alındığını söyleyerek S.N.'yi 'memuriyetin biter' diye tehdit ettiklerini ve para istemeye devam ettiklerini iddia etti.

S.N.'nin konuyu eniştesi M.Ş.'ye anlattığı ve M.Ş.'nin de arkadaşlarını toplayarak iki araçla Kayseri'ye geldiği şehir terminali arkasında S.S.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdükleri, A.K.'yi de yaraladıkları belirlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ifadeleri alınan zanlılar, işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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