03.05.2017 20:15:24

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda, gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Battalaltı bölgesinde uyuşturucu satıcıları oldukları iddiasıyla 6 şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda A.K, B.Ö, M.S, T.K, U.Ç, ve S.T. isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan M.S. T.K. U.Ç. ve S.T. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapılırken A.K. ile B.Ö. isimli şüphelilere "Uyuşturucu madde Ticareti Yapmak Suçu"ndan işlem yapıldı.

Şüphelilerden M.S. T.K. U.Ç. ve S.T. emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen A.K. ve B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



