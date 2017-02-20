20.02.2017 14:09:29

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 66 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 66 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Talas İlçesi'nde yapılan çalışmalarda Y. D. ve Ü. K. isimli şahıslar yakalanmış, yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 gram sentetik kannobinoid maddesi, 66 gram metamfetamin maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirilmişti.Olayın ardından gözaltına alınan Y.D. ve Ü.K. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.