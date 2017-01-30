30.01.2017 13:22:32

Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki bir kişi, kaldığı dairede ölü olarak bulundu.

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Kayseri'de yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki bir kişi, kaldığı dairede ölü olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, Gevher Nesibe Mahallesi Donanma Sokak üzerinde bulunan Yakut İş Merkezi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen A.G.'den (59) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipler ide A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.G.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.