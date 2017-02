10.02.2017 15:59:06

Kayseri'de soğuğa meydan okuyacaklar

Yılın en soğuk ve en havalı havuz partisi Red Bull Jump and Freeze, 12 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi, Tekir Kapı'da gerçekleşecek.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Yılın en soğuk ve en havalı havuz partisi Red Bull Jump and Freeze, 12 Şubat'ta Erciyes Kayak Merkezi, Tekir Kapı'da gerçekleşecek.Kış sporlarıyla eğlenceyi buluşturan yarışmada katılımcılar kendi tasarladıkları eğlenceli kostümler ve ekipmanlar ile buz gibi suyla dolu havuza en havalı atlayışı yaparak jüriyi etkilemeye çalışacak. Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz, Ferman Akgül ve Toprak Razgatlıoğlu katılımcıların yaklaşık -20 derecede gerçekleşecek performanslarını değerlendirecek.Kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren, Red Bull Jump and Freeze 12 Şubat tarihinde Erciyes Kayak Merkezi, Develi Kapı'da gerçekleşecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte yarışmacılar eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yapacak, ardından rampadan uçacak ve karlı havaya aldırmadan buz gibi suyla dolu havuza dalarak soğuğa meydan okuyacak.Yarışmacılar sadece snowboard ya da kayak ekipmanları değil, 50 metrelik pistte kayarak rampadan atlayabilecek her türlü malzemeyi atlama aracı olarak kullanılabilecek. Katılımcılar birbirinden eğlenceli kıyafetlerle piste çıkarken, buz gibi suyla buluşmadan önce en iyi atlayışlarını gerçekleştirecekler.Kendine has kostümleriyle rampadan uçup soğuk suya dalan yarışmacılar, Ferman Akgül, Müge Boz, Yunus Günçe, Merve Oflaz ve Toprak Razgatlıoğlu gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek. Kostüm seçimi, atlayış performansı ve seyircinin tepkisi jürinin puanlarını belirleyecek. Yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacılar ise sürpriz ödüller kazanacak.