10.05.2017 10:13:34

Kayseri'de 'Kucak Dolusu Sevgi' Defilesi

Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, 'Anneler Günü' münasebetiyle düzenlenen defileye katıldı.

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Vali Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, "Anneler Günü" münasebetiyle düzenlenen defileye katıldı.Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte "Kucak Dolusu Sevgi" defilesi düzenlendi.Özel bir otelde düzenlenen programa, Ayşe Kamçı, vali yardımcılarının ve kurum müdürlerinin eşleri ile davetliler katıldı.Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük, enstitüye verdiği desteklerden dolayı Ayşe Kamçı'ya teşekkür ederek, çiçek takdim etti.Program, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Sibel Doğan organizesinde enstitü öğretmenleri tarafından hazırlanan "Kucak Dolusu Sevgi" defilesiyle sona erdi.