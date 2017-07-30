30.07.2017 17:52:03

Kayseri'de kaldırımda yürürken otomobil çarptı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımda yürüyen karı kocaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, M.T. (23) yönetimindeki 38 ZE 008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen İ.Ö. (59) ve eşi Z.Ö.'ye (62) çarparak boş arazide durabildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan İ.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobil sürücüsü M.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kaza yapan otomobil de incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





