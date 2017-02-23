23.02.2017 10:16:23

Kayseri'de gözaltındaki imam ve Kur'an kursu öğretmenleri adliyeye çıkarıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyona gözaltına alınan 4 imam ve 2 Kur'an kursu öğretmeni adliyeye çıkarıldı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyona gözaltına alınan 4 imam ve 2 Kur'an kursu öğretmeni adliyeye çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an Kursu öğretmenini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.