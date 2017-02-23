23.02.2017 10:16:23
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an Kursu öğretmenini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
Kayseri'de gözaltındaki imam ve Kur'an kursu öğretmenleri adliyeye çıkarıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyona gözaltına alınan 4 imam ve 2 Kur'an kursu öğretmeni adliyeye çıkarıldı.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyona gözaltına alınan 4 imam ve 2 Kur'an kursu öğretmeni adliyeye çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an Kursu öğretmenini gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.