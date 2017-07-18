18.07.2017 10:34:20
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Verilen gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 22 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
Kayseri'de sürdürülen FETÖ soruşturması kapsamında 36 kişi hakkında gözaltı kararının alınmasının ardından başlatılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Verilen gözaltı kararı sonrasında sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 22 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Yetkililer, diğer zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonun sürdürüldüğünü bildirdi.