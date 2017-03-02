02.03.2017 13:43:44

Kayseri'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 2016 yılı evlenme boşanma istatistiklerine göre, evlenmeler ve boşanmalar bir önceki yıla göre azalırken, Kayseri'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 2016 yılı evlenme boşanma istatistiklerine göre, evlenmeler ve boşanmalar bir önceki yıla göre azalırken, Kayseri'de evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı.2016 yılı evlenme boşanma istatistiklerine göre, Kayseri'de 2015 yılında 10 bin 232 evlendi, 2 bin 611 çift de boşandı. 2016 yılında ise 9 bin 862 çift evlendi, 2 bin 688 çift boşandı. Dolayısıyla kentte bir yıl içinde kaba evlenme sayısı azalırken, boşanmalar da arttı. Yüzdelik dilimde, evlenmelerde yüzde 3,6 azalma, boşanmalarda ise yüzde 2,9 artış görüldü.Kayserinin yakınındaki Sivas ve Yozgat'ta ise hem evlenme hem de boşanma rakamlarında azalma görüldü. Sivas'ta evlenmelerde yüzde 5,4, boşanmalarda ise yüzde 15,5; Yozgat'ta ise evlenmelerde yüzde 7,1 , boşanmalarda yüzde 14,6 azalma görüldü.Türkiye'de ise evlenen çiftlerin sayısı 2015 yılında 602 bin 982 iken 2016 yılında yüzde 1,4 azalarak 594 bin 493 oldu. Kaba evlenme hızı binde 7,5 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2015 yılında 131 bin 830 iken 2016 yılında yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 oldu. Kaba boşanma hızı binde 1,59 olarak gerçekleşti.