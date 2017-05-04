04.05.2017 23:28:21
Kayseri'de çocukların güvercin kavgası cinayetle bitti
Develi ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun, güvercin yüzünden kavga ettiği 17 yaşındaki arkadaşını av tüfeği ile öldürdüğü iddia edildiKayseri'nin Develi ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Yukarı Fenese Çevre Yolu kenarında Hamza Yasir Elma (17) ile A.A.K. (14) arasında güvercin yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A.K'nin, av tüfeğiyle Elma'ya ateş ettiği öne sürüldü.
Yaralanan Elma, kaldırıldığı Develi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.