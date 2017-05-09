10.05.2017 10:14:25

Kayseri'de Bylock'cu 8 öğretmen adliyede

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 32 öğretmenden 8'i adliyeye sevk edildi.

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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 32 öğretmenden 8'i adliyeye sevk edildi.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı 'Bylock' programını kullandığı belirlenen 32 öğretmene dün sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiş ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştu.Bazı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 8 eski öğretmen de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.