04.02.2017 20:29:31

Kayseri'de 71 kişi hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti'ni Devirme' suçundan kamu davası açıldı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek' suçlarından kamu davası açıldı ve 300 sayfalık iddianame hazırlandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek' suçlarından kamu davası açıldı ve 300 sayfalık iddianame hazırlandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı 2016/32549 nolu soruşturma dosyasında, şüpheliler Ömer D., Fatih S., Mahmut H., Suat S., Abdullah E., Elif B., Ersin K.'nın da aralarında bulunduğu toplam 71 kişi hakkında "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek' suçlarından kamu davası açıldığı ve haklarında 300 sayfalık iddianame hazırlandığı öğrenildi.