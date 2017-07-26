26.07.2017 15:56:13

Kayseri'de 6 aylık bebeği su kanalına terk ettiler

Kayseri'de su kanalına terk edilmiş 6 aylık erkek bebek bulundu.



Develi'nin Köşk Pınar mevkiinde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından su kanalında kundağa sarılı bir erkek bebek bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundağa sarılı bebeği alarak Develi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirdi.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğin karnı hemşireler tarafından doyuruldu. Bebeğin gözetim altında tutulduğu, ailenin bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.



