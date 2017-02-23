23.02.2017 10:14:55

Kayseri'de 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Boğazköprü uygulama noktasında ekipler, durumundan şüphelenilen 27 MC 728 plakalı aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan Suriye uyruklu A.K. ve A.H. gözaltına alındı.Olay ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.