21.02.2017 09:38:24

Kayseri'de 4 imam ve 2 kurs öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildi

Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 4 imam ve 2 Kur'an Kursu öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda 4 imam ve 2 Kur'an Kursu öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, İl Müftülüğünde görevli 4 imam ile 2 kadın Kur'an Kursu öğretmeni hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Yapılan çalışmalarda 4 şahsın yakalandığı, 1 şahsın da yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.