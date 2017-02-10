10.02.2017 20:48:12

Kayseri'de 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapan 3 kişi gözaltına alındı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik yapmakta olan 3 kişinin örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ve mahkeme kararı ile şahıslar görev yaptıkları yerde gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.