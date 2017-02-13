13.02.2017 10:49:16

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Yolspor, ligin en alt sırasında yer alan rakibi Amarat Gençlikspor'u 7-0 yenerek en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan ve adım adım şampiyonluğa yürüyen Yolspor, ligin en alt sırasında yer alan rakibi Amarat Gençlikspor'u 7-0 yenerek en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.STAT: Argıncık 2 NoluHAKEMLER: Aydoğan Mantar xxx, Hakan Kuzugüdenli xxx, M.Volkan Şanaral xxxSAHA KOMİSERİ: Ceyhun DenliYOLSPOR U-19: Ergin İptaş xxx, Hüseyin Akın xxx, Abdullah Aydilek xxx, Mustafa Alval xxx, Yusuf Nevşehirli xxx, İhsan Yasıt xxxx, Beytullah Özcan xx (Dk. 63 Alpeen Kısır x), İbrahim Türker Tuncerxx (Dk. 63 Ümit Ergüner x), Mustafa Ekinci xxx, Can Ölçer xxx (Dk. 75 Mustafa Topaktaş x), Fatih Kılın xxxAMARAT GENÇLİK U-19: Yunus Babayiğit x, Uğurcan Biçer x, Yasin Serin x, Emrecan Tetik x (Dk. 20 Suat Polat x), Ömer Osman Köse x (Dk. 46 Mert Yılmaz x), Mustafa Mavi x, Mefair Karadavut x, Hasan Umur Ardıç x, Furkan Çelik x, Doğan Demir x, İbrahim Göksü xGOLLER: Mustafa Alval Dk. 8, Mustafa Ekinci Dk. 23 ve 85, İhsan Yasıt Dk. 55, 61, 62 ve 75 (Yolspor)