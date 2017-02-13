13.02.2017 10:41:12

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan Gençlerbirliği, büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ligde kalma yarışı veren Buğdaylıspor'u 2-0 mağlup etti. Buğdaylıspor maçı 2 oyuncusunun kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı.

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Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde orta sıralarda yer alan Gençlerbirliği, büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada ligde kalma yarışı veren Buğdaylıspor'u 2-0 mağlup etti. Buğdaylıspor maçı 2 oyuncusunun kırmızı kart görmesi ile maçı 10 kişi tamamladı.STAT: Argıncık 1 NoluHAKEMLER: Emre Ünlü *, Rüştü Güner *, Serkan Yıldırım *SAHA KOMİSERİ: Süleyman NarGENÇLERBİRLİĞİ U-19: Harun Bayram xxx, Ablan Dilek xx (Dk. 81 Enescan xx), Batuhan Alen xx (Dk. 67 Doğukan x), Caner Dilli xx, Şafak Aytaş xx, Umut Tunç xx (Dk. 76 Sedat Kurt x), Halit Bayram xx, Tekin Kılıçoğlu xx, Bekir Bendaş xx, Ahmet Özyürek xx, Samet Aydın xxxBUĞDAYLISPOR U-19: Mehmet Akagündüz xx, Furkan Aydın xx, Oğuzhan Çelik x, İsmail Aslankoç x, Efe Ufukhan Kırçıl x, İbrahim Çalış xx, Necati Gezer xx, Ahmet Sarpkaya x (Dk. 70 Mustafa x), Osman Karapınar xx, Alper Dönmez xx, Remzi Yıldırım xGOLLER: Samed Aydın Dk. 20, Enescan Dk. 90 (Gençlerbirliği)KIRMIZI KARTLAR: İsmail Aslankoç Dk. 63, Efe Ufukhan Kırçıl Dk. 90 (Buğdaylıspor)