06.02.2017 10:44:11

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Argıncıkspor'u sonradan oyuna dahil olan Emre Öztürk'ün ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 yenen İncesu Erdemspor, puanını 21 yaparak derin bir nefes aldı.

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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Argıncıkspor'u sonradan oyuna dahil olan Emre Öztürk'ün ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 yenen İncesu Erdemspor, puanını 21 yaparak derin bir nefes aldı.STAT: Argıncık 1 NoluHAKEMLER: Recep Güneş xxx, Mustafa Akkan xxx, Murat Özçelik xxxSAHA KOMİSERİ: Mustafa Tuğran AkgölİNCESU ERDEMSPOR: Bayram Çetin xxx, Ozan Azamet Koç xx, Ender Dırnak xx, Aziz Mermi xxx, Mehmet Kaya xx (Dk. 85 Tuğrul Kelek x), Mert Özdoğan xx, Furkan Kabakçı x, Batuhan Şimşek xx (Dk. 46Okan Taşdemir xx), Erhan Arda Bozdağ xx, Osman Koçyiğit x (Dk. 50 Emre Öztürk xxx, Emre Yenidoğan xxARGINCIKSPOR: Yusuf Akgül xx, Siyami Şahin Evlek x, Ömer Faruk Karaca x, Hasan Yurtsev x, Furkan Çoban x (Dk. 74 Doğukan Kılıç x), Ali Ölçer x, Furkan Aslan x (Dk. 77 Sait Eyvazo x), Beytullah Alkan x (Dk. 77 Enes Filik x), Beytullah x, Mikail Doğan xGOLLER: Emre Öztürk Dk. 72 ve 86 (İncesu Erdemspor)KIRMIZI KART: Furkan Kabakçı Dk. 58 (İncesu Erdemspor)