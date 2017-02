21.02.2017 17:13:10

Kayraklı çiftçilere tam destek

Turgutlu Belediyesi, her yıl yaklaşık 200 ton kirazın alım-satımının yapıldığı Kayrak Mahallesi'nde bulunan kiraz alım satım alanını genişletilerek, çiftçilere destek verdi.Kayrak Mahallesi'nde yer alan kiraz alım-satım alanı Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışmalarıyla genişletilmeye başlandı. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Şirin ve ekibine teşekkür eden Kayrak Mahalle Muhtarı İhsan Dindar, "Her yıl yaklaşık 200 tonun iç ve dış piyasaya sürüldüğü kiraz alım merkezimizde yapılan büyütme çalışmalarından son derece memnunuz. Burada özellikle her yıl Haziran ve Temmuz aylarında bir hareketlilik söz konusu oluyor. Burayı zaman zaman kına ve düğün merasimlerimiz için yani çok amaçlı kullanıyoruz. Alanı bu şekilde kullanabilirken, genişletilmesi de ayrı bir mutluluk oldu bizler için. Bu anlamda hem vatandaşlarımız hem çiftçilerimiz adına Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de kırsal mahallelerdeki çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, "Hem çiftçilerimize hem de bölge halkımıza verdiğimi desteklerimiz kapsamında kiraz alım-satım merkezinde ihtiyaç duyulan genişletmeyi yaptık. Bu anlamda çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, önümüzdeki hasat mevsiminde çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum" dedi.