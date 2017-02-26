26.02.2017 18:31:05

'Kayra' uyuşturucu kaçakçılarına geçit vermedi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde narkotik dedektör köpeği "Kayra"nın desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 44 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin içinde bulunduğu "öncü" ve "artçı" şeklinde hareket eden iki aracı takibe aldı. Araçları Sivas-Kayseri karayolunun Gemerek ilçesi girişinde durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Kayra"nın yardımıyla araçlarda arama yaptı.

Aramada otomobillerden birine gizlenmiş 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Araçlarda bulunan ve gözaltına alınan A.M, M.Y. ile K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.