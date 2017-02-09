09.02.2017 14:21:36

Kaymakamlar Tut İlçesinde buluştu

Adıyaman'ın ilçelerinde görev yapan kaymakamlar Tut İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu'nun ev sahiplinde bir araya geldi.

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Adıyaman'ın ilçelerinde görev yapan kaymakamlar Tut İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu'nun ev sahiplinde bir araya geldi.Kaymakamlar arasındaki kaynaşmayı sağlamak ve ilçelere daha iyi hizmet götürebilmek için ilki gerçekleştirilen toplantı çok verimli geçti. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya Gölbaşı Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, S Sincik Kaymakamı Zafer Sağ, Gerger Kaymakamı Can Kazım Kuruca toplantıya katıldı.İstişare toplantısında ilçelerde yapılan yatımlar ve ilçelerin eksiklikleri konuşuldu. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu, bundan sonra her ay bir ilçede kaymakamların bir araya gelebileceğini kaydederek, "İlkini ilçemizde gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda diğer kaymakam arkadaşlarımızla istişarede bulunduk. Hem kaynaşma hem de ilçelerin sorunlarının çözümünün hızlanmasına katkı sağlamak için bu istişare toplantısını gerçekleştirdik" dedi.Kaymakamlar istişare toplantısı yaptıktan sonra, ilçe kaymakamları hep birlikte halk eğitim merkezinde bayanların ürettikleri el işi eserleri inceleyerek, yemeğe geçti.