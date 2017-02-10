10.02.2017 16:15:31

Kaymakamı Beyaz, esnafları ziyaret etti

BATMAN (İHA) â€' Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, ilçe esnafını ziyaret etti.

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BATMAN (İHA) â€" Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Ökkeş Beyaz, ilçe esnafını ziyaret etti.Sason kahvehane ve esnafları ziyaret eden Kaymakam Beyaz gezdiği esnaflarla oturup çay içmeyi ve sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sason esnaflarından bir vatandaş, "Kaymakam Bey'in ziyaretleri bizi ziyadesiyle memnun etti. Bu tür sosyal etkileşimlerin bize de faydası olacağını düşünüyorum. Ziyaretlerinden ötürü kaymakam beye teşekkür ederiz" dedi.