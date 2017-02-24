24.02.2017 14:54:59

Kaymakamdan başarılı öğrencilere kitap

Ordu'nun Fatsa ilçesinde iller arası yapılan müsabakalarda başarılı alan öğrenciler Kaymakam Mehmet Yapıcı tarafından kitapla ödüllendirildi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde iller arası yapılan müsabakalarda başarılı alan öğrenciler Kaymakam Mehmet Yapıcı tarafından kitapla ödüllendirildi.Artvin'de gerçekleştirilen atletizm yarışlarında grup ikincisi olan Dolunay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atletizm takımının sporcuları, Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Cinoğlu, Okul Müdürü Ali Yazgı ve antrenörleri Murat Kara eşlik etti.Başarılı sporcuları makamında kabul ederek kitap hediye eden Kaymakam Mehmet Yapıcı, "Öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor, spor hayatlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.