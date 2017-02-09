09.02.2017 16:01:41

Kaymakama tam puan ziyareti

Edremit Kaymakam Sırmalı, TEOG'da tam puan alan Bengisu Serinken'i tebrik etti

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Edremit Kaymakam Sırmalı, TEOG'da tam puan alan Bengisu Serinken'i tebrik ettiEdremiit okullarından 8. Sınıf öğrencisi Bengisu Serinken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen I. Dönem Merkezi Ortak Sınav sonuçlarına göre tüm sorulara doğru yanıt vererek 500 tam puan aldı. Bu başarısıyla Türkiye birincileri arasına girerek Edremit'i gururlandıran Bengisu Serinken, İlçe Kaymakamı Ali Sırmalı'yı makamında ziyaret etti.Kaymakam Ali Sırmalı, başarılarından dolayı Bengisu Serinken'i, ailesini ve okulunu tebrik ederek bu başarısının diğer öğrenciler için de örnek teşkil etmesini dildiğini ifade etti. Kaymakam Ali Sırmalı, tam puan alarak ilçenin gururu olan Bengisu Serinken'e hediye verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından ziyaret sona erdi. Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ve Okul Müdürü Nihan Özel eşlik etti.