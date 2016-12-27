27.12.2016 16:29:57

Kaymakam Yazıcı'dan Başkan Karakullukçu'ya nezaket ziyareti

Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

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Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.Arifiye Kaymakamlığına atanan Adem Yazıcı, Başkan İsmail Karakullukçu'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Arifiye Belediyesi Başkan Yardımcıları Adnan Akbaş, Lütfü Tansı ve Adnan Ağırman da hazır bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Yazıcı'ya Arifiye hakkında kısa bir brifing veren Başkan İsmail Karakullukçu yaptığı açıklamada, "Kaymakamımız Adem Yazıcı'nın ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etti. Kendisine; ilçemiz, Belediyemizin çalışmaları ile yaşadığımız problemler ve gelecekte hayata geçirmeyi düşündüğümüz projeler hakkında genel bilgiler verdim. İnşallah, bundan sonraki süreçte birlikte çalışarak Arifiye'mize hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemiz içinde bulunduğumuz süreçte kabuk değiştirme aşamasında. İlimizin sanayi merkezi olmasının yanında, yaptığımız çalışmalar ile yeni ve modern tarzda inşa edilen toplu konutlar ve villa tarzı yapılar ile ilçemizin görünümü modernleşiyor. Bu zaman kadar Arifiye'de görev yapan kaymakamlarımızı ile çok uyumlu bir çalışma ortamı yakaladık. Sayın kaymakamımız Adem Yazıcı ile de yakaladığımız bu sinerjinin süreceği kanısındayım. Bu vesile ile yeni görevinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı da yaptığı açıklamada, "Sakarya'nın sanayi merkezi konumundaki Arifiye ilçesinde, Sayın Başkanım başta olmak üzere siz değerli başkan yardımcıları ve çalışma arkadaşlarınız ile birlikte, Arifiye'mizin sorunlarına birlikte çözüm bulacak, ilçemizi geliştirmek, vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının karşılandığı modern bir ilçe yapmak için el birliği ile çalışacağız. Kaymakamlık olarak, sizlere destek olmak konusunda tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz. Bu vesile ile Sayın Başkanım başta olmak üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.