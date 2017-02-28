28.02.2017 17:45:25

Kaymakam Yaman ve Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç Kent Müzesini ziyaret etti

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ni ziyaret etti.Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'nin kurulduğu Albay İbrahim Çolak Köşkü'nü ziyaret eden Kaymakam Yaman ve Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç'a ziyaretleri sırasında Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da eşlik etti. Açılış öncesinde müzede devam eden çalışmaları inceleyen Yaman ve Kılıç, müzedeki çalışmaları gerçekleştiren Müze Kurulum Koordinatörü ve aynı zamanda Belediye Meclis üyesi Veysel Kılıç'tan müze hakkında ayrıntılı bilgi aldı.