28.02.2017 19:27:02

Kaymakam Yaman, muhtarlarla bir araya geldi

Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Muhtarlar Derneğine iade-i ziyarette bulunarak, ilçe bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Muhtarlar Derneğine iade-i ziyarette bulunarak, ilçe bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Muhtarlar Derneğinde gerçekleştirilen ziyarette Kaymakam Hasan Yaman ile İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam ve ilgili kurum müdürleri hazır bulundu. Kaymakam Hasan Yaman, dernek lokalinde muhtarla tanışarak onların sorunlarını dinledi. Özellikle su ve yol konularında muhtarların talep ve görüş ve şikayetlerini aldı. İlgili birimlerce sorunlar hakkında gerekli notların alınması talimatını vererek bu konularda gerekli çalışmaların en kısa sürede yapılacağını kaydetti."Amacımız vatandaşa hizmet etmek olmalıdır"Kaymakam Yaman, "Ben sizleri mesai arkadaşlarımdan ayrı tutmuyorum. Sizler seçilmiş muhtarlarımızsınız. Bazı yaşadığımız olaylardan vatandaş ile muhtarlar arasında diyalog eksikliği yaşandığını görüyorum. Muhtarlar seçildikten sonra herkesin muhtarı oluyor. Asıl olan vatandaşın sorununu çözmek olmalıdır. Vatandaşı bunaltmaya gerek yok. Sizler köylerinizde mahallelerinizde vatandaşa yardımcı olacaksınız. Biz de sizlere yardımcı olacağız. Amacımız vatandaşa hizmet etmek olmalıdır. Burada eksiklikler noktasında gerekli notlarımızı aldık. Gerekli çalışmaları yaparak eksiklerin giderilmesi için mücadele vereceğiz" dedi.İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can da, muhtarları son günlerde yaşanan hırsızlık, yaralanma, aile içi şiddet, hayvan hırsızlığı ve kazı işleri konularına karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak olaylardan kendilerine haber vermelerini istedi.