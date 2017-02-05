05.02.2017 09:38:51

Kaymakam Uzan muhtarlarla biraya geldi

Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

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Muş'un Bulanık Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.Bulanık Belediye Başkan Vekili Uzan, bütün mahalle muhtarlarını makamında kabul ederek, sorunların belirlenmesi ve çözümü için toplantı düzenledi. Burada konuşan Uzan, dile getirilen konuların çözümü için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini söyledi. İlçedeki sorunlarının önemli olduğunu belirten Uzan, toplantının sonunda muhtarların talep ve sorunlarının çözümü için gerekli kurumlara talimatlar verdi. Göreve geldiğinden beri muhtarlarla sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını dile getirerek, eğitim kalitesinin artırılması ve tarımsal desteklemelerden ilçenin daha fazla yararlanması için önemli projeler gerçekleştireceklerini de kaydetti.