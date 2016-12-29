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Kaymakam Uzan, halk eğitim binasını inceledi
29.12.2016 10:34:40

Kaymakam Uzan, halk eğitim binasını inceledi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yapımı devam eden Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğünün binasında incelemelerde bulundu.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yapımı devam eden Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğünün binasında incelemelerde bulundu.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile yapımı devam eden Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü binasının inşaatını inceledi. Bir an önce binanın bitmesi ve hizmete açılması için talimat veren Kaymakam Uzan, "FETÖ soruşturması sonucunda Kanun Hükmünde Kararname ile kurumumuza devredilen eğitim binasında incelemelerde bulunarak, binanın eğitim kurumu olarak değerlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunduk. İnşaatı devam eden Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü binasına dönük projeler üretmek için yerinde tespitte bulunduk. İlçemizin gelişimine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında halk eğitim binasının inşaatı devam ediyor. Bodrum kat, zemin kat ve üstüne çıkılacak beş kattan oluşacak, toplamda 700 metrekare oturma alanına sahip olacak. İnşaatı bittiği anda ilçemizde halk eğitim bünyesinde verilecek olan mesleki, teknik, sosyokültürel, beceri gibi eğitsel kursların merkezi olacak" dedi.
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