09.02.2017 11:19:52

Kaymakam Uzan'dan kız öğrencilere ziyaret

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Yatılı Kız İlköğretim Bölge Okulunu (YİBO) ziyaret etti.

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Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Yatılı Kız İlköğretim Bölge Okulunu (YİBO) ziyaret etti.Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Garnizon Komutanı Ömer Altaş ve İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile birlikte kız öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilere hitap eden Kaymakam Uzan; "Sizler devletimizin bize emanetisiniz. Annenizin, babanızın emanet ettiği ve burada eğitim öğretiminize devam eden bugünün küçükleri ve yarının büyüklerisiniz. Burada en güzel şekilde eğitileceksiniz. Liseyi bitirip ve üniversiteyi de bitirdiğinizde hayata atılacaksınız. Buradaki kardeşliğiniz, dostluğunuz eminim ki ilelebet devam edecektir. Kaymakam olarak her zaman yanınızda olacağız. Derslerinize, hayata sımsıkı sarılmanızı istiyorum. Ne kadar zor şartlardan geldiğinizi biliyorum. Ailelerinizin ne kadar zor şartlarda hayatlarını devam ettiklerini gördüm. Anne babanıza, vatanınıza, milletinize hayırlı birer evlat olmanız bizim en büyük temennimiz. Onun için derslerinize iyi çalışmanız gerekiyor" dedi.Öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Uzan, "Okulun başarılı olması için hep birlikte bu öğrencilere sahip çıkalım. Bir sıkıntınız olduğundan direk beni arayın, her zaman telefonum ve kapım sizlere açıktır" diye konuştu.