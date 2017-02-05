05.02.2017 09:58:34

Kaymakam Uzan'dan ev ziyaretleri

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçedeki dar gelirli aileleri ve engellileri ziyaret etti.

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Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ilçedeki dar gelirli aileleri ve engellileri ziyaret etti.Uzan, beraberindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdiresi Nazire Sönmez ile Şehitlik Mahallesi ve TOKİ konutlarında yaşayan aileleri ziyaret etti. Göreve geldiği günden beri makamında oturmayan ve genellikle esnaf ve sık sık ev ziyaretlerinde bulunan Uzan, dar gelirli ailelerle engelli vatandaşlara ise ayrı bir önem veriyor. Hacı Arslan Uzan, gittiği tüm evlere gıda ve giyim paketleriyle kırtasiye ve oyuncaklar götürüyor. Ziyaretleri sırasında eksikleri ve sıkıntıları yerinde gördüklerini belirten Uzan, "Vatandaşlarımızla buluşarak hem onları dinleme fırsatı bulmuş olacağız hem de idareciler olarak vatandaşlarımızla bütünleşerek onların yaşadığı mekânlarda sorunlarını öğrenip çare olmaya çalışacağız. Vatandaşlarımız da yaptığımız ziyaretlerden memnun olduklarını bizlere ifade ettiler. Ziyaretlerimizde belediyece hazırlanan gıda paketlerini ailelere ve çocuklara oyuncaklar veriyoruz" ifadelerini kullandı.Beş çocuğu ile yalnız yaşayan Zeytin Uygaç, kaymakamı ile sohbet ederek sıkıntılarını dile getirdi. İlk defa bir kaymakam ve belediye başkan vekilinin kapılarını çalarak misafir olduğunu ifade eden Uygaç, "Çok güzel bir duygudur. Bizleri ziyaret eden kaymakama teşekkür ederiz" dedi.Zemirhan Yılmaz ise, Bulanık Belediyesine kayyum geldiği günden beri her türlü yardımları aldıklarını belirterek, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bizlere her zaman yardımcı oluyor. İlçe kaymakamız sayesinde daha güzel yaşıyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Bu kış gününde bizim yüzümüzü güldürdü. Allah'ta onun yüzünü güldürsün. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Kutbettin Balıkçı da, Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı evinde gördüğü için hastalığını bir nebzede olsa unuttuğunu belirterek, "İlçe belediyesine geldiği günden güzel bir şeklide hizmet alıyoruz. Eksi 22 derecede evimize geldiği için Allah ondan razı olsun" diye konuştular.