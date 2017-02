17.02.2017 12:01:11

Kaymakam Ünal ile Başkan Can muhtarlarla bir araya geldi

Mersin'in Tarsus ilçe Kaymakamı Yüksel Ünal ile Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen tanışma toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.Selçukhan Ayana Restaurantta düzenlenen toplantıya Kaymakam Ünal ve Başkan Can'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Binbaşı Vedat Topak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, Emniyet Müdürü Salim Çakan, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.Açılış konuşmasını yapan Tarsus Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, amaçlarının kent yöneticileri ile muhtarları tanıştırmak olduğunu ifade ederek, "Sayın kaymakamımıza hoş geldin toplantısını tertip ettik. Kendisi 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana şehrimizde görev yapıyor. Kendisine bir kez daha huzurunuzda "hoş geldiniz" diyorum, birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuzu ve başarılarının devamını iletmek istiyorum" dedi.Hassas bir dönemde geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Şevket Can, kırmadan, dökmeden bu süreci atlatılmasını istedi.Başkan Can, "Sayın kaymakamımıza "şehrimize hoş geldiniz" diyorum, inşallah şehrimizde mülki amirimiz olarak sayın kaymakamımız ve diğer resmi kurumlarımızla birlikte dün olduğu gibi bugün de Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Tabi önümüzde 16 Nisan'da bir referandum var, bu referandum süreci boyunca gerek ülkemizde, gerek milletimizde, gerek şehrimizde kırmadan, dökmeden, incinmeden bu süreci geçirmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Kardeşliğimiz her zaman için daim olsun, birlikteliğimizi Cenab-ı Allah bizlere daim etsin, şehrimize güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin" ifadesini kullandı.Tarsus'u yeni yeni tanımaya başladığını ifade eden Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, ilk defa bu kadar sayısı çok olan mahallelerle ile çalışacağını söyledi.Vatandaşlarla daha iyi irtibat kurmak için Watsapp hattını kurduklarını belirten Kaymakam Ünal, "Whatsapp hattı kurduk. Bizim Kaymakamlığa, illa bana gelmenize gerek yok görüntüsünü çekip Whatsapp hattına gönderin. Ne gibi sorun varsa ben size geri döndüreceğim. Belki 5 dakika sonra belki 1 saat sonra belki iki gün içinde ama en kısa zamanda o görüntüleri hızlı bir şekilde arkadaşlar değerlendirip sizle ilgili sorun veya dileğiniz, temenniniz ne olursa olsun anında iletişim kuracağız. Hızlı bir çağda yaşıyoruz. Ve iletişimi hızlandırıyoruz. Ne kadar sağlıklı ve hızlı iletişim o kadar çok memnuniyet. Şimdi bizde zaman zaman çoğunuza ve sizlerle beraber telefonunuz kapalı olur düşüncesiyle, sadece size değil, köyünüzdeki birinci aza köyün öğretmeni, okul müdürü imama da aynı mesajı atıyoruz. İlçemizde ne oldu bitti resmi olarak biz gazeteci değiliz, aslında gazetecilere bir nevi haber hazırlıyoruz. Küçük bir olayı küçük bir duyuruyu sizlere anında duyuruyoruz. Sizin bize gelip veya başka yerden duymanıza gerek yok.O bilgiyi biz direk cebinize gönderiyoruz arkadaşlar. Bu sadece burada uyguladığımız bir sistem değil. Daha öncede uyguladığımız bir sistem. Bu sistem her zaman takdir ve beğeni aldı çünkü biz bilgiyi paylaşmazsak o bilgi bende kalırsa benim için önemsiz olabilir ama belki sizin için çok önemlidir. Böyle bilgiyi paylaştıkça sizlerde mutlu oluyorsunuz bizlerde mutlu oluyoruz. Günün bu saatinde bizlere bu sevgisini gösteren sizlerin huzurunda dernek başkanına teşekkür ediyorum. Kapımız her zaman açık gerek mesajla gerek iletişimle gerekirse de kapıyı çalıp gelebilirsiniz. Kapımızın açık olduğunu bilin. Ben sizin buraya amir olarak gelmedim. Bende bu bölgenin insanıyım. Çukurova'nın Başkenti tarih kitaplarında Tarsus yazıyor.Demek ki Çukurovalıyım diyebilmek için önce başkentinde görev yapmak gerekiyor. Görevimizde dertler biri gidip, biri gelebilir ama biz kızmayacağız.İnsan odaklı hizmete inşallah tüm mesai arkadaşlarımızla ve sizlerle ilçemizde yaklaşık 329 bin nüfusa kayıtlı insanımıza hizmet için geldik. İnsanımızın mutluluğu için geldik. Siz değerli muhtarlarımızla mesai arkadaşlarımızla, belediyemizle siyasetçilerimizle kimle olursa olsun ortak hedefimiz a kişisi, b kişisi, c kişisi, d mezhebi ırkı partisi değil, ortak Tarsus için çalışacağız. Tarsus aslında sıralamada baktığımız zaman neredeyse Mersin'den de önce geliyor. Tarsus'un özel yeri var. Sizlerde özel insanlarsınız.Bu tüm özel insanlarımıza şahsım adına ilçem adına siz değerli özel insanlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Her birinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" şeklinde konuştu.