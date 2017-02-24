24.02.2017 18:47:52
Adalar Kaymakamı Mehmet Tunç başkanlığında BENGİ toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki öğrencilerin başarılarının artırılması ve BENGİ projesinde her okulun yapması gereken faaliyetler değerlendirilerek hedefler belirlendi.
Kaymakam Tunç'tan BENGİ toplantısı
Balıkesir'in Marmara ilçesinde BENGİ projesi toplantısı yapıldı.Balıkesir'in Marmara ilçesinde BENGİ projesi toplantısı yapıldı.
Adalar Kaymakamı Mehmet Tunç başkanlığında BENGİ toplantısı düzenlendi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yavuz, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı. Toplantıda, ilçedeki öğrencilerin başarılarının artırılması ve BENGİ projesinde her okulun yapması gereken faaliyetler değerlendirilerek hedefler belirlendi.